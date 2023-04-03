فنلندا تنضم رسميا إلى حلف الناتو غدا الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ قال: إن “فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتباراً من غد وستشارك في كل اجتماعاته”، مشيراً إلى أنها “ستقدم للناتو قوات مدربة واحتياطية إضافة إلى المعدات.”

ولفت ستولتنبرغ إلى أن انضمام فنلندا للحلف “يعني مضاعفة الحدود البرية مع روسيا” وقال: “لم تتم ملاحظة أي تغييرات بالنسبة لوضع روسيا النووي ومع ذلك فإن دول الحلف تراقب الوضع بحذر”.

وكانت فنلندا قدمت في مايو من العام الماضي طلب انضمام لحلف الناتو وهو ما أدانته روسيا، معتبرة أنه “قرار غير مدروس ومبني على هيستيريا (الروس فوبيا) التي يحاول الغرب نشرها".

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