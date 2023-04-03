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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٤٨ م

فنلندا تنضم رسميا إلى حلف الناتو غدا الثلاثاء

فنلندا تنضم رسميا إلى حلف الناتو غدا الثلاثاء

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن فنلندا ستنضم بشكل رسمي إلى الحلف غداً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ قال: إن “فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتباراً من غد وستشارك في كل اجتماعاته”، مشيراً إلى أنها “ستقدم للناتو قوات مدربة واحتياطية إضافة إلى المعدات.”

ولفت ستولتنبرغ إلى أن انضمام فنلندا للحلف “يعني مضاعفة الحدود البرية مع روسيا” وقال: “لم تتم ملاحظة أي تغييرات بالنسبة لوضع روسيا النووي ومع ذلك فإن دول الحلف تراقب الوضع بحذر”.

وكانت فنلندا قدمت في مايو من العام الماضي طلب انضمام لحلف الناتو وهو ما أدانته روسيا، معتبرة أنه “قرار غير مدروس ومبني على هيستيريا (الروس فوبيا) التي يحاول الغرب نشرها".

/انتهى/

رمز الخبر 1931962

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