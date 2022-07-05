وزيرا خارجية فنلندا والسويد يوقعان على الانضمام إلى "الناتو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وقع وزيرا خارجية كل من فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن جانبه أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن أبواب الحلف ستظل مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية، التي تريد المساهمة في أمننا المشترك، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن ترسل عطاءات عضوية الدولتين إلى عواصم الحلف للحصول على الموافقات التشريعية، وعلى الرغم من الاتفاق بين دول التحالف، إلا أن الموافقة البرلمانية في تركيا لا زالت تمثل مشكلة في إدراج الدولتين نهائيا.

وفي الأسبوع الماضي، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر من أن أنقرة ما زالت قادرة على عرقلة العملية إذا فشلت الدولتان في تلبية مطالب تركيا بالكامل بتسليم الإرهابيين المشتبه بصلاتهم بجماعات كردية محظورة أو بشبكة غولن، والمشتبه بضلوعه في الانقلاب الفاشل عام ۲۰۱۶.

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