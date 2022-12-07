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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٢ م

موسكو: أي توسع إضافي لحلف الناتو سيقابل بردّ من روسيا

موسكو: أي توسع إضافي لحلف الناتو سيقابل بردّ من روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنّ التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي سيلقى رداً من موسكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ريابكوف للصحافيين إنّ "كل عمل له رد فعل. وبناء على ذلك، لم يعُد من الممكن النظر إلى تدهور الحالة الأمنية الحاد الذي حدث في السنوات الأخيرة من دون اتخاذ تدابير محددة من جانبنا".

وأضاف أنّ "المزيد من التوسع [للناتو] سيقابل بردّ مناسب من روسيا".

وتساءل ريابكوف: "هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو إلى الانضمام إليه حقاً؟ الأمر متروك لها في نهاية المطاف، لكننا سنستخلص العبر لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن".

وكان الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، رحّب سابقاً بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، مشيراً إلى أنّ هذا سيعزز وجود الحلف في أقصى الشمال، وهو ما تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إلى المواجهة.

يُذكر أنّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف حذّر في عدة مناسبات من أنّ التوسع الإضافي للناتو لن يمنح أوروبا مزيداً من الأمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1928597

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