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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٠ ص

النخالة: شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة

النخالة: شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديداً جديّاً على مقدساتنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف النخالة في تصريح صحفي فجر اليوم الاربعاء: "على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".

واقتحمت قوات الاحتلال، في ساعة مُبكرة من فجر الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأخلت المعتكفين من المصلى القبلي بالقوة، واعتقلت وأصابت عدداً منهم.

وانطلقت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين، ودعواتهم لذبح القرابين بالمسجد خلال عيد "الفصح العبري"، الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

/انتهى/

رمز الخبر 1932010

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