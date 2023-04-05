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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١:٤٩ م

وزير الداخلية الإيراني ينفي نبأ الهجوم على منشآت وزارة الدفاع في أصفهان

وزير الداخلية الإيراني ينفي نبأ الهجوم على منشآت وزارة الدفاع في أصفهان

قال وزير الداخلية العميد احمد وحيدي، لانؤيد نبأ الهجوم على منشآت وزارة الدفاع في أصفهان وقال إنه ينبغي إجراء المزيد من التحقيقات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية أحمد وحيدي ظهر اليوم على هامش اجتماع للوفد الحكومي بحضور الصحفيين، ردا على سؤال حول احباط هجوم طائرة مسيرة على مركز عسكري في أصفهان، لا نؤيد هذا النبأ وهذه المسألة تحتاج إلى التحقيق.

/انتهى/

رمز الخبر 1932020

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