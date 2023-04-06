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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٨:٤٢ ص

السيد الحوثي: الاعتداء على المصلين في الأٌقصى ممارسات شيطانية يجب التصدي لها

السيد الحوثي: الاعتداء على المصلين في الأٌقصى ممارسات شيطانية يجب التصدي لها

أكد زعيم حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والمعتكفين بالمسجد الأقصى ممارسة شيطانية تتطلب ضرورة التصدي لها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي سياق محاضرته الرمضانية، مساء الأربعاء، قال السيد عبدالملك: "اللوبي الصهيوني اليهودي هو في طليعة أولياء الشيطان لإفساد الناس والمجتمع".

ولفت أن مسؤولية المسلمين أن يكون لهم موقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوقوف المسؤول إلى جانب الشعب الفلسطيني سيدحر العدو الصهيوني.

ودعا إلى إعانة الشعب الفلسطيني "بكل وسائل التعاون، بالكلمة، بالموقف، بالصوت، بالمال"، معتبراً أن "الموقف الصحيح تجاه العدو الإسرائيلي، بالمباينة، بالعداء، له أهمية كبيرة وهو ضمن الالتزامات الإيمانية والدينية".

وشدد السيد القائد أنه يجب أن يكون هناك موقف قوي، وأن ندرك أن المعركة مع العدو الصهيوني اليهودي هي من ضمن الصراع مع أولياء الشيطان، في مقابل سعي الآخرين إلى التطبيع مع العدو الصهيوني الإسرائيلي.

/انتهى/

رمز الخبر 1932041

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