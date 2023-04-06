وزيرا خارجية إيران والسعودية يلتقيان في الصين بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه في هذا الاجتماع ، سيجري وزيرا خارجية البلدين مشاورات ومناقشات مع بعضهما البعض حول تنفيذ اتفاقية 10 آذار/ مارس 2023 وإعادة فتح السفارات والقنصليات.

ويعد هذا الاجتماع الأول بين وزيرا خارجية البلدين بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

و اتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات في 10 آذار/ مارس 2023 من العام الماضي بعد سبع سنوات من قطع العلاقات، بعد العديد من الجهود التي بذلتها عمان والعراق وتم تتويجها بالجهود الصينية.

وبعد الاتفاق، أجرى وزيرا خارجية البلدين محادثات هاتفية ثلاث مرات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وقنصليتي إيران والسعودية. وكان السيد عبد الله والسيد فيصل بن فرحان قد اتفقا على لقاء بعضهما البعض في شهر رمضان في المكالمة الهاتفية الثانية.

وفي هذا الصدد، بعث ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، مؤخرًا، برسالة إلى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، يدعوه فيها لزيارة الرياض، وفي نفس الصدد أبلغ محمد مخبر، المتحدث باسم النائب الأول للرئيس الإيراني ، في حديث له مع وكالة مهر للأنباء مهر عن استجابة السيد رئيسي لهذه الدعوة.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استعداد بكين لدعم استمرار المفاوضات بين السعودية وإيران.

إعادة اختيار الصين مكانًا لاجتماع وزيرا خارجية إيران والسعودية يعود إلى أن بكين لعبت دورًا إيجابيًا في التوصل إلى اتفاق الرياض - طهران وسهلت الاتصالات بين البلدين.

وبطبيعة الحال ، ستؤثر إنجازات هذه الاتفاقية على دولتي وحكومتي إيران والسعودية من جهة، ومن جهة أخرى، ستعزز بالتأكيد نظام المنطقة واستقرارها وأمنها في اتجاه أفضل.

وبحسب مراسل وكالة مهر للأنباء، بدأ صباح اليوم ، اجتماع وفدي البلدين برئاسة وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.

ومن أهم محاور اللقاء بين وفدي طهران والرياض هو التركيز على استئناف العلاقات واعادة فتح السفارات والقنصليات وتطوير العلاقات بينها وتوطيدها وتنفيذ بنود بيان 10 آذار/ مارس.

وفي تاريخ 10 آذار/ مارس وبعد مفاوضات مكثفة بدأت يوم الاثنين 15 آذار / مارس في بكين ، بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرياني " علي شمخاني" ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في السعودية "مساعد بن محمد العيبان" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية "وانغ يي" وافقت إيران والسعودية في بيان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم الاتفاق على إعادة فتح سفارتين وقنصليتين خلال فترة أقصاها شهران.

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