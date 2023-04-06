دعوات للمشاركة في حملة الفجر العظيم لإسناد المرابطين بالأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعت حملة الفجر العظيم، للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر يوم غد الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، ردًّا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المعتكفين وقمعهم بالمصلى القبلي، وتدنيس المستوطنين للمسجد ومحاولتهم ذبح القرابين في عيد الفصح.

وأكدت الحملة في تصريح صحفي على أهمية الحشد والمشاركة في صلاة الفجر العظيم، إسناداً للمرابطين في المسجد الأقصى، وردًّا على دعوات المستوطنين لاقتحامه وذبح القرابين.

وفي سياق متصل، دعت حملة الفجر العظيم، للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم غدا، في مساجد الضفة نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك في وجه الاحتلال.

وأوضحت أن الحشد في صلاة الفجر العظيم سيكون في المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومسجد طوباس القديم في طوباس، ومسجد محمد الفاتح في قلقيلية، ومسجد عمر بن الخطاب في أريحا، والمسجد الكبير في جنين، ومسجد النصر في نابلس، والمسجد الجديد في طولكرم، والمسجد الكبير في سلفيت، ومسجد العين في رام الله والبيرة، ومسجد عمر بن الخطاب في بيت لحم.

وتواصلت دعوات النفير من قبل فلسطينيي الداخل المحتل وأهالي الضفة، لإسناد المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمخططات المستوطنين فيما يسمى عيد الفصح العبري.

وأصيب خلال اليومين الماضيين عدد من الفلسطينيين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء جنود الاحتلال، خلال اقتحامهم المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة.

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