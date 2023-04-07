الأمين العام لحزب الله يحذر الكيان الصهيوني من استخدام المقاومة الصواريخ بعيدة المدى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کتب السيد حسن نصر الله في تغریدة: المقاومة تمتلك عدداً كبيراً من الصواريخ بعيدة المدى لكنها لا تستخدمها.

وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني -الليلة الماضية وفجر اليوم- سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة من قطاع غزة، وجنوب لبنان في حين ردّت المقاومة برشقات صاروخية والتصدي للطيران المغير.

وجاءت هذه التطورات، بعد إعلان الاحتلال عصر أمس الخميس إصابة ثلاثة مستوطنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بعد يومين من استباحة قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين المعتكفين واعتقال المئات منهم.

ففي قطاع غزة، اشار المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت قبيل منتصف ليل الجمعة أراضٍ زراعية شرقي حي الزيتون والشجاعية في غزة، وشرقي الفخاري في خانيونس، وقصفت مرصدًا للمقاومة شرق غزة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على موقع للمقاومة جنوب غزة، وقصفت أرضًا زراعية شرقي بيت حانون.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات في غلاف غزة، ردًا على العدوان الصهيوني على القطاع.

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