لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن احتجاجاً على الاعتداء الصهيوني على أراضيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن «وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على أثر القصف والاعتداء الصهيوني المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني».

من جهته، قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إنّ «التصعيد في الجنوب يشكل تهديداً للاستقرار والجيش جاهز للتصدي لأي عدوان»، مؤكداً أنّ الجيش «حريص على التعاون مع اليونيفيل والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب».

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