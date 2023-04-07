تسجيل 1064إصابة و 36 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 الساعة الماضیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفقا لمعايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 597 ألفا و 98 إصابة مؤكدة.

واشار التقرير إلى تسجيل 36 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 534 حالة وفاة.

وأوضحت من الأمس حتی اليوم وبناءً على معايير تشخيصية نهائية ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 565 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 348 ألفا و 420 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 828 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 502 الفا و 919 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 19 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 45 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 233 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 151 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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