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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٥:٠٧ م

الصحة الإيرانية: تسجيل 32 وفاة و10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 32 وفاة و10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 32 وفاة والف و10 اصابات جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 32 وفاة والف و10 اصابات جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و596 الفا و34 شخصا، ومجموع الوفيات 145 الفا و498 شخصا.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و348 الفا و56 شخصا.

/انتهى/

رمز الخبر 1932051

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