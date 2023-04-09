رئيس الجمهورية: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في وضع جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد إبراهيم رئيسي،خلال اجتماع له مع مجموعة من ممثلي النقابات ونشطاء الاسواق، مساء الامس السبت، اعتبر دعم النقابات والتجار سياسة اساسية لحكومته، مؤكدا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد كحل أساسي لتحقيق شعار العام أي "كبح التضخم ونمو الإنتاج".

وفي إشارة إلى تصريحات عدد من المشاركين في هذا الاجتماع حول أهمية التعامل الفعال مع السماسرة في الاسواق، قال رئيس الجمهورية: "اننا نؤمن إيمانا راسخا بضرورة قطع يد السماسرة عن نظام الإنتاج والتوزيع، ونعتقد أن النقابات العمالية نفسها أفضل من أي طرف للعب الدور في هذا الصدد".

وأشار الرئيس الإيراني إلى محاولات الأعداء لخلق حالة عدم الاستقرار في اقتصاد البلاد، قائلا: "انه على الرغم من جميع العقوبات والأعمال العدائية، فإن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد جيدة وموثوقة، معتبرا تخصيص العملة في الوقت المناسب واستقرار أسعارها من القضايا المهمة التي على الحكومة متابعتها لدعم الإنتاج وموردي السلع الأساسية.