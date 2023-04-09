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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:١٥ م

الجيش الایرانی يعلن التصدي لتغلغل العناصر المهاجمة من الحدود الشرقية إلى البلاد

الجيش الایرانی يعلن التصدي لتغلغل العناصر المهاجمة من الحدود الشرقية إلى البلاد

أعلن قائد القيادة الإقليمية للقوات البرية للجيش الإيراني في جنوب شرقي البلاد، العميد غلاميان، عن تصدى هذه القوات لدخول العناصر المهاجمة الأجنبية إلى البلاد من الحدود الشرقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القيادة الإقليمية للقوات البرية للجيش الإيراني في جنوب شرقي البلاد: "خلال الأيام الماضية مررنا بعدة مراحل من الصراع مع عناصر طالبان وداعش، وتم منع هذه العناصر من الدخول إلى البلاد".

وأضاف العميد غلاميان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الجيش: "الآن تقوم قوات وحدة القيادة الإقليمية الجنوبية الشرقية للجيش بحراسة الحدود، ومنع المجرمين والعصابات من التغلل إلى البلاد من الشريط الحدودي في أكثر الظروف حساسية، حيث تم اعتقال 50 ألف مهرب غير شرعي عبر الحدود".

وأشار إلى حلول يوم الجيش للجمهورية الإسلامية، وقال: "بدأت برامج أسبوع الجيش المتنوعة والمختلفة لهذا العام من اليوم وستستمر حتى 23 أوريل.

/انتهى/

رمز الخبر 1932142

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