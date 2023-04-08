رئيسي يؤكد على ضرورة تقارب الدول الإسلامية لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الإيراني نظيره التركماني بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما انه أشار إلى الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى وضد شعبي فلسطين ولبنان، وشدد على ضرورة وحدة الدول الإسلامية.

وكانت ضرورة الاستمرار في توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وتركمانستان إحدى النقاط الرئيسية في خطاب رئيسي في هذه المكالمة الهاتفية.

ومن جانب اخر أعرب سردار بردي محمداوف بينما يهنئ نظيره بشهر رمضان المبارك عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين طهران وعشق آباد في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، وأكد أن تركمانستان عازمة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات، وبما يتماشى مع تأمين مصالح الشعبين.

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