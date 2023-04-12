السيد صفي الدين: الرد على أي فعل صهيوني سيكون من كل ساحات المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، مساء اليوم الأربعاء12/4/2023م، أن قضية فلسطين والقدس محور أساسي في المجالات كافة

وقال صفي الدين في مؤتمر صحفي حمل عنوان" درع القدس الضفة نحو عهد جديد" بمناسبة يوم القدس العالمي:" إن المحور وحد المقاومة وأصبح نهجا لإنهاء الاحتلال وازالة الكيان من الوجود"، مؤكداً أن الضفة اليوم اذا كانت هي درع القدس فإننا جميعا درع للضفة والقدس ودرع لفلسطين.

واكد أن المحور اليوم وحّد المقاومة ونجد أن "الإسرائيلي" بدأ يفقد أعصابه والهدف واحد هو إزالة "إسرائيل، مشدداً على أن محور المقاومة يخطط ويعمل ومستعد لمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال:" الكيان كله يهتز ويتحدث عن تشاؤم كبير وسياسات الحكام هي من أبعدت المقاومة عن الشعوب وعندما تبتعد الشعوب عن المقاومة يستحكم العدو طغياناً وعدواناً"، مؤكداً أن المقاومة اليوم خلفها شعوب حية وشعب عظيم في فلسطين

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله:" نزداد صلابة وعزما وارادة وكل الامكانات ستكون في المواجهة الكبرى التي يبدو ان الإسرائيلي مستعجل عليها ونحن أيضا مستعجلون ومستعدون والمقاومة يا نتانياهو هي مقاومة الوحدة والقدرة والقوة والعزم".

ووجه صفي الدين رسالة لرئيس حكومة الاحتلال، قائلاً:" أن أي أمر سيقوم به يا نتانياهو ستكون الإجابة جاهزة عليه في كل الساحات".

المصدر: فلسطين اليوم

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