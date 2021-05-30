الجهاد الاسلامي: لن نسمح للعدو بفرض الشروط على المقاومة أو بعزل غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش اليوم الأحد قال لن نسمح للعدو الاسرائيلي بفرض الشروط على المقاومة بغزة أو بوضع شروط تعزل قطاع غزة عن الأمور الوطنية في الضفة والقدس المحتلة.

واعتبر القيادي البطش خلال مؤتمر " النقابات المهنية ودورها في نصرة القدس ودعم غزة " نتائج المعركة الأخيرة مع الاحتلال أنهت عربدة الاحتلال والمستوطنين في مدينة القدس والمسجد الأقصى وأنهت ما يسمى صفقة القرن.

وأشار البطش الى ان دور النقابات في غزة مهم ويجب أن نشركهم بإعادة الاعمار في قطاع غزة ، داعياً جميع الدول العربية والإسلامية بأن يكون لها سهماً واضحاً في إعادة إعمار قطاع غزة.

ويشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي شن عدوناً واسعاً على قطاع غزة استمر لـ11 يوماً أدى لاستشهاد 248 مواطناً، بعد ان لبت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نداء القدس .

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المصدر: فلسطين اليوم