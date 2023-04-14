عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة نحو 58 مواطنًا بالغاز المسيل للدموع حصيلة مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح بنابلس.

وأوضحت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي كفر قدوم، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وحسب المصادر المحلية، فقد قمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوبهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

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