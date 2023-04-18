الأدميرال شهرام إيراني: أمريكا تدعم القراصنة/ تمكنا من إقامة الأمن بنسبة 100٪ في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال شهرام إيراني، للصحافيين على هامش عرض يوم الجيش صباح اليوم (الثلاثاء)، عن أضرار الأسطول الأمريكي في المنطقة: ان وجودهم فقط يجعل المنطقة متعبة وقواتنا تراقبهم بدقة.

وأضاف الادميرال إيراني: "اليوم إذا انتشرت القرصنة في المنطقة فذلك بسبب التواجد غير المبرر للولايات المتحدة وتأييدها للقراصنة يلوث المنطقة ولكن بحمد الله وبجهود القوات البحرية الإيرانية تمكنا من إرساء الأمن بنسبة مئة بالمئة وهذا الأمن ليس لنا وللمنطقة فحسب، بل للعالم أيضًا.

وتابع القول: إن المعدات الموجودة تحت تصرف البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها أعلى التقنيات، وهو ما يعني أعلى مستوى علمي في البلاد وتمثل أعلى مستوى من صناعة البلاد.

وأضاف: اليوم، استطاع شبابنا المتحمسون والأكاديميون الأعزاء، الذين أفتخر بهم حقًا وأقبل أيديهم، تزويدنا بالمعدات التي تتيح لنا الحضور في جميع أنواع البيئات وأبعد أماكن المياه في العالم.

وقال: عندما نكون موجودين في البحار، فإننا نعرض النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعب بلادنا، الذين يلعبون دورًا في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والدولية والعلمية في كل قدراتهم ونقوم بهذا الدور بشكل صحيح ونؤديه في جميع المهمات.

وتابع: تمكنا من نقل رسالة الأمة الغالية لإيران الإسلامية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت دائما داعمة للسلام والصداقة وداعمة للمظلوم وإحلال السلام العالمي إلى دول مختلفة ، لكن رسالتنا للعدو في المناورات هي أن الإيرانيين سينفذون إرادتهم متى أرادوا.

وأضاف: "اليوم، كل خطوة تقوم بها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن على وجه الخصوص، في المجال البحري، تعد بأن العالم الإسلامي ينمو ويتحسن في مجال تطور المجتمعات الإقليمية والدولية. . "

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