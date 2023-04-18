اللواء سلامي: إيران تدعم الدول الإسلامية ولا تتركها وحيدة في الأوقات الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء حسين سلامي على هامش العرض العسكري يوم 18 أبريل، لا نتمنى سوى الأمن والراحة لدول المنطقة.و كانت رسالة هذا العرض اليوم في الواقع للجيران أننا ندعم الدول الإسلامية ولا نتركهم وحيدين في المواقف الصعبة.

وفي إشارة إلى موقع إيران المتميز في المنطقة وقوتها الدفاعية التي لا مثيل لها في المنطقة والعالم، أشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية: إنه بسبب هذا الموقف، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي مرساة الاستقرار و الأمن في المنطقة وتحاول استخدام قوتها الدفاعية من أجل السلام.

وبدأت مراسم الاستعراض العسكري للجيش الإيراني صباح اليوم بحضور الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي ومجموعة من كبار قادة القوات المسلحة بالقرب من مرقد مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض).

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