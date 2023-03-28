الأردن: تزويد لبنان بالكهرباء سيبدأ فور توصله لاتفاق مع البنك الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، في عمان، شدد الصفدي على أن "الأردن سيستمر بالوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز الأزمة".

وأفاد بأنه بحث مع وزير الخارجية اللبناني المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، مؤكدا أن الأردن يقف بكل إمكانياته إلى جانب الشعب الفلسطيني ومستمر بالعمل لوقف ما يتعرض له من انتهاكات.

وقبل أيام، حذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمر بـ"لحظة خطيرة للغاية" في ظل انهيار اقتصادي متسارع، وأن التقاعس عن تطبيق الإصلاحات من شأنه أن يدخل البلاد في "أزمة لا نهاية لها".

والأسبوع الماضي، هبطت قيمة الليرة اللبنانية نحو قاع تاريخي فاق الـ140 ألف ليرة للدولار الواحد.

المصدر: "عمون"

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