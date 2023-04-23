ثلاث دول اوروبية تنضم إلى زبائن النفط الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب معلومات هذا المركز، استوردت ثلاث دول أوروبية، وهي بولندا ورومانيا وبلغاريا، 4181 طنا من النفط الخام ومنتجات النفط من إيران العام الماضي. على الرغم من أن هذه الكمية من واردات النفط من إيران ليست مثيرة للإعجاب، إلا أنها تظهر رغبة الأوروبيين في شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية الواسعة ضد إيران.

في عام 2022، استوردت رومانيا ما مجموعه 4 آلاف طن وبولندا 13 طناً من النفط الخام أو المنتجات النفطية من إيران، واستوردت بلغاريا، وهي أحدث مستهلك للنفط الإيراني، 168 طناً من النفط ومنتجات النفط من إيران العام الماضي. في يناير 2023، استوردت بلغاريا 83 طنًا من النفط أو المنتجات النفطية من إيران للشهر الثاني على التوالي.

في وقت سابق، أعلنت رويترز أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية، فإن صادرات النفط الخام الإيرانية كانت غير مسبوقة في شهرين نوفمبر وديسمبر 2022، ووصلت شحنات النفط الخام الإيراني إلى أعلى مستوياتها في الشهرين الأخيرين من عام 2022... وتأتي هذه المكاسب على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات المتهمة بمساعدة إيران في تصدير النفط، خاصة إلى الصين وفنزويلا.

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