الصحة الإيرانية تسجل 24 وفاة و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل 24 وفاة و457 إصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي في البلاد.

وأشارت وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و606 آلاف و241 شخصا، ومجموع الوفيات 145 الفا و986 شخصا.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و355 الفا و570 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 520 الفا و946 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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