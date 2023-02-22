الصحة الإيرانية تسجل 7 وفيات و260 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 7 وفيات، و260 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و567 الفا و421 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و824 شخصا.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و338 الفا و938 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 429 الفا و422 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

/انتهى/