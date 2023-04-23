وزير الطرق الإيراني: السعودية تطالب بتنظيم 3 رحلات بين البلدين أسبوعياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بذرباش إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، قائلا: "في الأيام الأخيرة ، تلقينا الطلب الرسمي للطيران المدني السعودي بتنظيم 3 رحلات أسبوعيا من إيران فضلا عن رحلات الحج".

وصرح وزير الطرق والتنمية العمرانية: "قبل ذلك، أعلن البلدان عزمهما الراسخ على بذل كل الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي في إطار تنفيذ الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والتعاون العلمي، وعلى هذا الأساس سيتم تنظيم رحلات جوية بين إيران والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رحلات الحج".

وشدد على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، مبينا: "إن منظمة الطيران التابع لوزارة الطرق والتنمية العمرانية، انطلاقا من واجباته المتأصلة، سيبذل كل جهوده لإقامة رحلات جوية بين إيران والسعودية".

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