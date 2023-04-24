في اشارة الى عملية القدس البطولية.. حماس: الاحتلال الصهيوني يدفع ثمن جرائمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الناطق باسم حركة حماس أن عملية الدهس البطولية في مدينة القدس المحلتة تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى المبارك وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: سيظل الاحتلال الصهيوني يدفع ثمن جرائمه واقتحاماته للمسجد الأقصى ولن ينعم بالأمن أو يمنح الاستقرار وشعبنا سيواصل ثورته ودفاعه عن الأقصى.

كما قالت لجان المقاومة في فلسطين: نبارك عملية الدهس في مدينة القدس المحتلة ونعتبرها ردا طبيعيا وفعليا على جرائم العدو الصهيوني في المسجد الأقصى وإقتحام وتدنيس مصلى باب الرحمة وتخريب وقطع الكهرباء عنه .

وأضافت لجان المقاومة أن عملية الدهس في القدس صفعة جديدة وقوية للمنظومة الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني ورسالة لهذا الكيان المجرم وقادته الفاشيين بأنه لا أمن ولا أمان لكم على أرضنا .

يذكر أنه أصيب ستة مستوطنين عصر اليوم الاثنين، في حادث سير، وقع في شارع يافا، غرب مدينة القدس المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على سائق مركبة، ظناً أنه فلسطيني نفذ عملية دهس فدائية، ليتبين لاحقاً أنه يهودي.

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