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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٥٥ ص

استشهاد رئيس شرطة مدينة "سراوان" جنوب شرق ايران في هجوم مسلح

استشهاد رئيس شرطة مدينة "سراوان" جنوب شرق ايران في هجوم مسلح

اعلنت مصادر مطلعة في محافظة سيستان وبلوشستان عن استشهاد رئيس شرطة مدينة سروان، الرائد عليرضا شهركي في هجوم مسلح على أيدي مجهولين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع في محافظة سيستان وبلوشستان، ان رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة لمدينة سراوان أصيب صباح اليوم الأحد، برصاص المجهولين من داخل سيارتهم.

وتابع: "انه استشهد في النهاية، الرائد شهركي في هذا الهجوم المسلح وأصيبت زوجته التي كانت ترافقه عند الهجوم، حيث تم نقلها إلى المستشفى".

وأكد قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان صحة هذا الخبر، موضحا: "في الساعة 7:10 صباح اليوم، كان رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة في مدينة سراوان، يمر من احد شوارع هذه المدينة بمرافقة اسرته، حيث تعرض لعملية اغتيال ونال الشهادة".

/انتهى/

رمز الخبر 1932773

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