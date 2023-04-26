الرئيس الإيراني يأمر قوات الأمن بتحديد أسباب ودوافع عملية إغتيال آية الله سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب السيد إبراهيم رئيسي عن تعازيه في استشهاد ممثل الولي الفقيه السابق في سيستان وبلوشستان وعضو محلس خبراء القيادة، آية الله عباسعلي سليماني، قائلا: "من الضروري أن تعمل قوات الأمن وإنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن لتحديد أسباب والدافع المحتمل لمرتكب أو مرتكبي هذا الحادث".

وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته: "أثار استشهاد آية الله عباسعلي سليماني في حادثة إطلاق النار في بابلسر الكثير من الحزن والألم".

وأكد: "من الضروري أن تقوم قوات الأمن وإنفاذ القانون بأسرع وقت ممكن، بتحديد أسباب الحادث والدافع المحتمل للجاني أو الجناة".

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