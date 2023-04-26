أمير عبداللهیان: سلطنة عمان طرحت بعض الأفكار حول مفاوضات رفع الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، امام الصحفيين، اليوم الأربعاء، في ختام زيارته لسلطنة عمان والتي استغرقت يومين ، مشاوراته التي اجراها ، معربًا عن ارتياحه لهذه الزيارة وقال: "بعد زيارة السيد رئيسي إلى مسقط ، تسارعت عملية تنفيذ الاتفاقيات ، ونشطت مختلف القطاعات الحكومية والخاصة على الجانبين ، بالإضافة إلى ذلك اتخذ السفراء والدبلوماسيون في طهران ومسقط إجراءات فعالة في هذا الصدد.

وأشار وزير الخارجية إلى تعبير سلطان عمان ، الذي كان هو نفسه يعمل دبلوماسيا في وزارة الخارجية على مدى 20 عاما ، والقاضي بانه يشعر أن أشياء جيدة جدا حدثت في العام الماضي وأضاف: انه في مجال العلاقات الثنائية ، الأمور تسير على ما يرام .

وقال وزير الخارجية الايراني : إن من الأمور التي اتفقنا عليها خلال هذه الزيارة أنه بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعيد الترانزيتي يمكننا إبرام اتفاق عشق اباد الترانزيتي ، والذي يبدأ من عمان وتمر عبر إيران إلى آسيا الوسطى ، على وجه السرعة.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة والتعاون آخذ في الازدياد ، وكذلك في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمار ، حدثت أشياء جيدة جدًا ، ونأمل أن نتمكن من استكمالها خلال الزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى طهران ". ويقوم زملاؤنا بإعداد وثائق بهذا الشأن ليتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق تلقى دعوة من آية الله رئيسي ، ومن المحتمل أن تتم هذه الزيارة خلال شهر مايو ايار المقبل . وكان آية الله رئيسي قد قام في يونيو حزيران المنصرم بزيارة إلى مسقط استغرقت يوماً واحداً ، حيث التقى سلطان عمان وتحدث معه ، وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على 12 وثيقة تعاون بحضور كبار المسؤولين في البلدين.

وتابع رئيس السلك الدبلوماسي القول : تحدثنا أيضًا عن بعض القضايا الإقليمية ، بما في ذلك الوضع في اليمن ، وضرورة الإسراع برفع الحصار الإنساني الكامل عن اليمن وإقرار وقف إطلاق نار مستديم وإجراء حوارات بين الأطراف اليمنية. واوضح ان حوارات الأطراف اليمنية من القضايا التي تهم السلطات اليمنية دائما ، وهنا (مسقط) هي مركز الحوارات المتعلقة بهذا الموضوع حيث جرى مؤخرا مفاوضات بين السعودية وانصار الله .

وصرح أمير عبد اللهيان: لقد أجريت مباحثات مع نظيري بشأن الوضع في أوكرانيا وبعض القضايا الدولية.

وقال وزير الخارجية أيضا: عمان تتطلع دوما الى ان تفضي مفاوضات رفع الحظر الى النتيجة المطلوبة وكانت هناك أفكار في هذا الصدد تلقيناها ونشكر سلطان عمان على دوره البناء ونواياه الصادقة في هذا الشأن.

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