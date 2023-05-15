الصحة الايرانية تسجل 101 اصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت الصحة الايرانية عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، الى تسجيل 101 اصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا،ليصبح إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 610 الاف و853 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و214 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و363 الفا و916 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 528 الفا و509 جرعات من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

/انتهى/