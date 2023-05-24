 العميد أشتياني: مدمرة "دنا" كانت نتيجة جهود علمائنا في صناعة الدفاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الايرانية، العميد محمد رضا أشتياني، اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع الوفد الحكومي بحضور الصحفيين، حول الإجراء الأخير للدورية البحرية الـ 86: هذا العمل الفخور في الأيام الماضية كان له انعكاس واسع على نجاح القوات المسلحة.

وأضاف: مدمرة دنا كانت نتيجة جهود علمائنا في صناعة الدفاع. أكبر ميزة لبلدنا هي أنه يمكننا اختبار إنجازاتنا في صناعة الدفاع وفقًا للظروف الجيوسياسية والجغرافية لدينا.

وصرح وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة: ما ينتج لا يمكن أن يظهر قدرته الأصلية حتى يجتاز اختباره. أظهرت مدمرة دنا من خلال مهمتها الأخيرة قدراتها العالية في العمليات السطحية والجوية والدوريات البحرية والمرونة غير العادية في الظروف البحرية الصعبة.

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