اردوغان يعلن مقتل زعيم "داعش" أبو الحسين القرشي في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مساء امس الأحد، أنّ القوات التركية قتلت زعيم تنظيم "داعش" في سوريا أبو الحسين القرشي، یوم السبت.

وذكر اردوغان، أنّ الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل القرشي، وتم تحييده یوم السبت في عملية بسوريا.

وكان المتحدث باسم "داعش"، قد أعلن العام الماضي مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي، وأنه تم اختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له ليكون رابع زعيم للتنظيم. ثم أعلن لاحقاً المتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأميركي جو يوتشينو أنّ الهاشمي القرشي قُتل في منتصف تشرين الأول/أكتوبر في عملية "للجيش السوري الحر" في محافظة درعا في جنوب سوريا.

ومني التنظيم الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق عام 2017 ثم في سوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته.

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