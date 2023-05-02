حزب الله: استشهاد خضر عدنان يكشف مأساة الأسرى في سجون الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد حزب الله في لبنان أن استشهاد عدنان "يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي، وتعرضهم لأشد أنواع التنكيل والإرهاب".

وطالب "المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية"، معرباً عن "مواساته لأسرة الشهيد وتأييده لكل الخطوات التي تقوم بها حركات ‏المقاومة في فلسطين رداً على جرائم الاحتلال ولتحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجونه".

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" استشهاد القائد الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة الجهاد: "في مسيرتنا الطويلة نحو القدس، سنفقد الكثير من الرجال الشجعان والكثير من القادة والمقاتلين. القائد المجاهد خضر عدنان كان واحداً من الذين فتحوا طريقاً عريضاً لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم".

وترك الأسير المجاهد الشهيد خضر عدنان وصيةً قبل استشهاده، أوصى فيها أهله وأبناءه وزوجته وشعبه بعدم اليأس مهما فعل المحتل الإسرائيلي، مؤكّداً أنّ النصر قريب.

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