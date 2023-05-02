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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٤:٤١ م

ردا على اغتيال خضر عدنان ... المقاومة بغزة تطلق رشقات صاروخية صوب مستوطنات الاحتلال

ردا على اغتيال خضر عدنان ... المقاومة بغزة تطلق رشقات صاروخية صوب مستوطنات الاحتلال

 أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة، ظهر اليوم الثلاثاء، رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، في إطار ردها على جريمة اغتيال القيادي الشيخ خضر عدنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المقاومة أطلقت أكثر من 20 صاروخًا تجاه مستوطنات الاحتلال في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

فيما ذكرت مصادر عبرية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت وشعار هنيغيف وإيبيم وإيرز ونير عام، مشيرة إلى أن القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة في سماء مستوطنة "سيديروت".

وأكدت المصادر العبرية سقوط صاروخ على منزل في مستوطنة سديروت، ما أدى لإصابة مستوطن بجراح خطيرة. فيما قصفت مدفعية الاحتلال بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مناطق زراعية شرق غزّة، دون إصابات.

وفي بيان صدر عن المتحدث بلسان جيش الاحتلال، قال : "طلب من سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة البقاء قرب الملاجئ، تحسبا من إطلاق صواريخ من قطاع غزّة".

وكانت قد رفعت سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، حالة الاستنفار في السجون إلى أعلى درجة، تحسبا من احتجاجات في صفوف الأسرى في أعقاب استشهاد الأسير خضر عدنان، قبيل فجر اليوم، احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.

المصدر : شهاب

/انتهى/

رمز الخبر 1932866

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