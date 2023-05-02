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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١:٥٩ م

"بن غفير" يهدد الأسرى في السجون

"بن غفير" يهدد الأسرى في السجون

آعلنت صحب صهیونیة أن "بن غفير" طالب مصلحة السجون بإغلاق الأقسام ومنع الأسرى من الخروج منها وذلك بهدف منع اندلاع مظاهرات بعد استشهاد الأسير خضر عدنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، عن تعليمات أصدرها وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" بعد الانتهاء من جلسة تقدير الموقف التي عقدها مع قيادة مصلحة السجون تتعلق بأوضاع الأسرى داخل السجون.

وأشارت الصحيفة وفق ترجمة خاصة لوكالة "شهاب" للأنباء، إلى أن "بن غفير" طالب مصلحة السجون بإغلاق الأقسام ومنع الأسرى من الخروج منها وذلك بهدف منع اندلاع مظاهرات بعد استشهاد الأسير خضر عدنان.

وطالب وزير الأمن القومي بالتعامل بحزم وعدم التسامح مع أي محاولة للتظاهر وتشديد الإجراءات ضد من يتظاهر أو يعلن إضرابه عن الطعام.

/انتهی/

رمز الخبر 1932856

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