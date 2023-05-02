إيران تستضيف اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في منظمة ایکو للتعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه یعقد اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ECO) 13 يونيو برئاسة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي" محمد مهدي إسماعيلي" في طهران.

وأوضح نائب مدير التعاون الثقافي الدولي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية "حسين روزبه" في اجتماع مع مستشار الوزير وأمين المجلس الأعلى لمنظمة الثقافة والعلاقات الثقافية "حسين ديوسالار" تفاصيل هذا الاجتماع وأهميته الخاصة، مؤكدا على التفاعل الشامل والتعاون بين جميع المؤسسات ذات الصلة في التنفيذ الناجح لهذه القمة.

من المقرر أن یعقد اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ECO) 13 يونيو برئاسة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي" محمد مهدي إسماعيلي" في طهران.

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