صفري يعلن عن زيارة وفد تجاري سعودي الى ايران للمشاركة في معرض القدرات التصديرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صفري ان إحدى أولوياتنا هي التعاون مع الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية والجيران وما إلى ذلك لكسب العملات الأجنبية ، وقال: منذ اكتوبر العام الماضي، تعاونا مع وزارة الصناعة والتجارة لإقامة معرض القدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الايرانية، التي أبدت أخيرًا 60 دولة أفريقية وآسيوية ودولة مجاورة رغبتها في المشاركة في هذا المعرض. الحد الأقصى لعدد المشاركين في هذا المعرض هو ألفي شخص.

وأضاف صفري ستشارك 750 شركة محلية في هذا المعرض. هذه الشركات مسؤولة عن الصادرات عالية المستوى.

وتابع: من سمات هذا المعرض قطاع الخدمات مثل الشحن، أكثر من 70٪ من العملات الأجنبية في بعض الدول الأوروبية يتم من خلال الخدمات.

وأضاف نحن بحاجة إلى إقامة مثل هذه المعارض من أجل الحفاظ على الصادرات والأسواق الجديدة وتطويرها.

وقال مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية عن حضور السعودية في هذا المعرض: نحن نجهز القنصلية العامة والسفارات في السعودية وإيران. وسيسافر الوفد التجاري أيضا من السعودية إلى إيران. وبطبيعة الحال، يتم إرسال وفود من إيران إلى المملكة العربية السعودية. كما سيحضر وزير الاقتصاد لدينا قمة المصرفية الإسلامية وايضا يحضر هذا المعرض رجال أعمال سعوديون.

وحول توقيع العقد في معرض قدرات التصدير الإيراني، قال صفري: تم توقيع عقد بقيمة 750 مليون دولار في المعرض الروسي وتم تنفيذ حوالي 100 مليون دولار. الآن في هذا المعرض، حيث توجد 60 دولة، ليس بعيدًا عن العقل إبرام عقد بمليار دولار.

وفيما يتعلق بتوفير البنية التحتية، قال إنه يتعين علينا تطوير أنفسنا يومًا بعد يوم، وقال: لقد تحسن الوضع مقارنة بالسابق. وقمنا ببناء خطوط الشحن إلى أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا.

وأضاف هذا المسؤول: أيضًا، كان السبيل الوحيد لنقل البضائع الإيرانية إلى روسيا سابقًا هو طريق أستارا - رشت، الذي كان عمره 70 عامًا. وتم بالفعل فتح الطريق إلى بحر قزوين وستبدأ حركة سفن في ميناء أنزلي في الشهرين المقبلين.

ويشار إلى أن معرض القدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقام في الفترة من 7 مايو إلى 10 مايو من هذا العام.

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