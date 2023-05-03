رئيسي: إيران ستقف الى جانب سوريا في إعادة اعمارها/ سوريا بقيت منتصرة رغم سنوات من الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، القى اليوم الاربعاء كلمة في مرقد السيدة زينب عليه السلام في دمشق، بحضور جمع من أبناء الجمهورية العربية السورية لا سيما عوائل الشهداء المدافعين عن المقدسات الاسلامية.

وقال الرئيس الايراني : إيران ستقف الى جانب سوريا في إعادة اعمارها فالعلاقات بين الشعبين لايمكن أن تنتهي

وأضاف: مقاومتكم ومقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الصهاينة ادت الى ان تصب الظروف لصالح المقاومة، وتابع: ان فلسطين المقاومة وخلال انتفاضاتها السابقة وقفت ضد الكيان الصهيوني وغيرت الوضع بشكل كامل.

وشدد الرئيس الإيراني على أن سياسة ايران تتمثل بالدفاع عن المظلومين كانت ولا زالت وسنقف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان وسوريا، مردفاً : أن زمام المبادرة اليوم بيد المجاهدين في سبيل الله من اجل تحرير القدس وبيد الشعب المقاوم.



ولفت الرئيس الايراني إلى أن حزب الله في حرب تموز جعلوا الكيان يعيش بوضع هش، قائلاً : راينا انه وخلال السنوات الماضية ظلت صفحة المقاومة مشرقة بوقوفها ضد الاعداء وايمانها القوي بالقران واهل بيت النبوة عليهم السلام



وفي اشارة إلى انتصار سورية وشعبها قال رئيسي : 12 عاما من الظلم والقتل والجرائم والاموال الحرام التي مولوا بها جماعات القتل والارهاب لكن سوريا ظلت صامدة ومنتصرة.

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