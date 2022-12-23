"الجهاد الإسلامي" تزف شهيدها "بدير" وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الحركة قالت في بيان لها :"إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى شهيد فلسطين، لنؤكد أن جرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا كافة في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل، لن تنال من مسيرة الصمود والثبات على هذه الأرض المباركة حتى نيل حريتنا وكرامتنا".

وأشادت بصمود أهلنا الكرام في الداخل المحتل، الذين ما زالوا على عهدهم بالتمسك بهوية شعبنا والدفاع عن قضيته رغم كل محاولات الأسرلة والتهويد، وندعو إلى مزيد من الالتحام والالتفاف الشعبي والجماهيري لاستهداف المحتل ومنع استقراره.

وتقدمت الحركة بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد ومن عموم أهلنا في كفر قاسم وفلسطين المحتلة، سائلين الله عز وجل أن تكون هذه الدماء الطاهرة لعنة على المحتل المجرم، وذخرآ لشعبنا في كل الساحات على طريق الحرية والخلاص.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد نعيم بدير من كفر قاسم

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: نعيم محمود بدير، الذي ارتقى إثر ملاحقته واستهدافه برصاص شرطة الاحتلال في مدينة كفر قاسم المحتلة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى شهيد فلسطين، لنؤكد أن جرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا كافة في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل، لن تنال من مسيرة الصمود والثبات على هذه الأرض المباركة حتى نيل حريتنا وكرامتنا.

نشيد بصمود أهلنا الكرام في الداخل المحتل، الذين ما زالوا على عهدهم بالتمسك بهوية شعبنا والدفاع عن قضيته رغم كل محاولات الأسرلة والتهويد، وندعو إلى مزيد من الالتحام والالتفاف الشعبي والجماهيري لاستهداف المحتل ومنع استقراره.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد ومن عموم أهلنا في كفر قاسم وفلسطين المحتلة، سائلين الله عز وجل أن تكون هذه الدماء الطاهرة لعنة على المحتل المجرم، وذخرآ لشعبنا في كل الساحات على طريق الحرية والخلاص.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 29 جمادى الأولى 1444هـ، 23 ديسمبر 2022م