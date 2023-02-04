شهيد برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد الشاب، وأنها استلمت جثمانه من إسعاف الاحتلال، فيما قالت هيئة الشؤون المدنية إن الشهيد هو عبد الله قلالوة من قرية الجديدة جنوب جنين.

وقالت مصادر عبرية إن جيش الاحتلال استهدف شابًا فلسطينيًّا بالرصاص بزعم محاولته خطف سلاح أحد الجنود الإسرائيليين قرب نابلس.

وقالت القناة 13، أن مواطنًا فلسطينيا أصيب بجراح متوسطة إلى خطيرة (أعلن عن استشهاده) بعد استهدافه بالرصاص من قبل جنود الاحتلال على حاجز حوارة جنوبي نابلس بزعم محاولته خطف سلاح جندي.

وفي التفاصيل، أوضحت أن فلسطينيًا وصل بمركبته إلى دوار حاجز حوارة جنوبي المدينة، وترجل من المركبة دون سلاح وحاول الاستيلاء على سلاح أحد الجنود.

وخلال الأسبوع الماضي، وثق مركز فلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين، ومقتل 8 مستوطنين وإصابة 22 آخرين، بينما تعرضت الضفة الغربية والقدس إلى 3532 انتهاكاً، معتبراً هذا الشهر الأكثر دموية في الضفة منذ عام 2015.

ونعت فصائل فلسطينية إلى جماهير شعبنا، الشهيد عبد الله قلالوة الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة قرب بلدة حوارة.

ودعت هذه الفصائل في بيانات منفصلة أبناء شعبنا لتصعيد المقاومة للتصدي لعدوان الاحتلال وصد عدوان وانتهاكات مستوطنيه.

وشددت على أن دماء شهدائنا لن تذهب سدى.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد عبدالله قلالوة، مؤكدة على "أنّ دماء الشهداء لن تذهب سدى ولن يكون قتل أبناء شعبنا يوما مجاني الثمن" .

وقالت لجان المقاومة " دماء الشهيد عبد الله قلالوة وكل الشهداء ستظل مشاعلًا للحرية وبركان للثورة المتصاعدة في وجه العدو حتى كنسه عن أرض فلسطين".

وأضافت "جرائم الإبادة اليومية التي ترتكبها حكومة التطرف والفاشية في الكيان الصهيوني لن تكسر شعبنا وإرادته وإيمانه العميق بحتمية النصر بل ستزيد من إصراره على مواصلة المقاومة والانتفاضة".

حركة الأحرار نعت الشهيد، مشددة على أن شلال الدم النازف في الضفة سيولد انتفاضة شاملة تدحر الاحتلال.

ودعت الحركة أبناء شعبنا ومقاومينا في الضفة والقدس لتصعيد لهيب الثورة والمقاومة للتصدي لعدوان وعربدة الاحتلال.

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