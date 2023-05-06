حرس الثورة يعلن اعتقال أحد قيادات تنظيم ‎داعـش الإرهابي أثناء محاولته الدخول إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الحرس الثوري الإسلامي في إيران مساء اليوم السبت، عن اعتقال أحد قيادات تنظيم ‎داعـش الإرهابي خلال محاولته الدخول إلى إيران، وأكد حرس الثورة أنّه تم اعتقال شبكة اتصالات الإرهابي الموقوف داخل البلاد عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية.

والجدير بالذكر أن حرس الثورة ، أعلن في وقتٍ سابق، تفكيك خلية إرهابية تابعة لزمرة "خلق" الارهابية خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل قبل تفكيكها من قِبَل استخبارات الحرس.

وشدّد حرس الثورة الإيراني غير مرة على أنّ القوات الأمنية والشرطة والبسيج سيواصلون التصدي للإرهابيين والأعداء، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيحبط بوعيه الفتنة وسينتصر في الحرب المركَّبة ضده.

وفي بيانٍ له، شدّد حرس الثورة، على أن التعامل الحاسم والسريع مع المتَّهمين بعمليات التخريب والإرهاب والانفصاليين أصبح مطلباً عاماً.

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