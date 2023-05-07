الرئيس الايراني يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي حدثت العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا القرار جاء تعقيبا على تقرير قدمه وزير الداخلية حول اداء فريق العمل المعني بمتابعة الاضطرابات الاخيرة؛ حيث اوعز اية الله رئيسي بان يتم تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء من سائر الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات التي جرت بهذا الخصوص.

ومن ابرز ما جاء في مهام هذه اللجنة، يشار الى : اجراء تحقيق شامل ومتقن حول الجوانب المختلفة للاضطرابات التي جرت في الخريف الماضي، استنادا الى التقارير المعدة لدى الجهات المسؤولة والتقارير الشعبية والاعلامية، ومناقشة دعاوي المصابين في هذه الاحداث او عوائلهم ومتابعة التعويضات عن خسائر المواطنين المترتبة على الاضطرابات وبما يشمل العينية والمعنوية.

يضاف الى ذلك، متابعة حقوق اسر الشهداء والقتلى بسبب هذه الاحداث، لدى الجهات المعنية المحلية والقضائية والنظر في الدعاوي على انتهاك حقوق الاشخاص اثر هذه الاضطرابات، والتي رفعت لدى الجهات المعنية المحلية والدولية، وتوفير الادلة والمستندات اللازمة بهذا الشان.

كما امر الرئيس الايراني، اللجنة المعنية بمتابعة الاضطرابات، ان ترفع تقارير منتظمة الى فخامته حول ادائها والنتائج التي توصلت اليها في هذا الخصوص.

انتهى