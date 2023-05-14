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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:٣٥ ص

زياد النخالة: شعبٌ فيه أمثال قادة السرايا الشهداء لن يُهزم أبداً وسيبقى رافعاً راية القدس

زياد النخالة: شعبٌ فيه أمثال قادة السرايا الشهداء لن يُهزم أبداً وسيبقى رافعاً راية القدس

قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن سرايا القدس المظفّرة ومقاتليها الأبطال كانوا في معركة "ثأر الأحرار" رأس حربة المقاومة وعنوانها، ولكن كانت المقاومة بكل فصائلها جدارًا قويًّا تستند إليه مقاومة مقاتلينا الشجعان في سرايا القدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النخالة في كلمة له:" نعلن اليوم انتهاء جولة أخرى في الصراع مع المشروع الصهيوني (معركة ثأر الأحرار)، جولة فقدنا فيها أعز أبنائنا من القادة الشهداء الذين كانوا بحضورهم قيمة كبرى لحركة الجهاد، ولسراياها الباسلة، وستبقى شهادتهم نورًا يضيء طريق جهادنا، وفقدنا العديد من أبناء شعبنا الأعزاء الذين قتلتهم آلة العدوان الصهيوني، نودعهم جميعًا بفخر واعتزاز.

وتابع:" إنّ شعبًا فيه أمثال القادة الكبار، قادة سرايا القدس الذين ارتقوا شهداء، وقدموا أعز ما يملكون من أبنائهم وأرواحهم، لن يهزم أبدًا، وسيبقي رافعًا راية القدس، ومجاهدًا لتحريرها، مهما طال الزمن، إن شاء الله."

وأضاف:" لقد أرادوا أن يغرقونا بدمائنا، ودماء إخواننا وعائلاتهم وأطفالهم، وأرادوا أن نبتلع دماءهم ونصمت، ونشتري حياتنا بالذل والقهر. أرادوا أن نكمل حياتنا بطريقتهم وتحت نعال جنودهم، فخرج لهم مجاهدو شعبنا الفلسطيني الشجاع المقدام من سرايا القدس المظفرة، يرفضون ابتلاع الدم."

/انتهى/

رمز الخبر 1933196

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