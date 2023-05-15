شركة النفط الوطنية الإيراني تكشف عن 16 كتلة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محسن خجسته مهر إلى اكتشاف كتل نفطية جديدة في البلاد، قائلا: "بهدف تعظيم احتياطيات النفط والغاز في البلاد وزيادة معدل البديل لإنتاج النفط والغاز، تم اضافة حوالي 2.5 مليار برميل من النفط الخام إلى احتياطيات البلاد من الهيدروكربونات، منذ بداية عمل الحكومة الحالية".

وأضاف: "ومن أجل استمرار هذه الأنشطة الاستكشافية الضخمة والتوسع فيها والتي تعتبر الأساس الاستراتيجي لصناعة النفط والغاز، فمن المخطط أن يتم الكشف عن نحو 16 كتلة استكشافية جديدة باستثمارات تبلغ نحو 1.2 مليار دولار امام أعين المستثمرين للقطاع الخاص والمقاولين وشركات التنقيب عن الإنتاج".

وأكد هذا المسؤول: "في السابق، تم ازاحة الستار عن حوالي 10 كتل استكشافية، والآن مع إضافة هذه الكتل الستة عشر الجديدة، نصل إلى 26 كتلة استكشافية، والتي يبلغ إجمالي قيمتها حوالي 2 مليار دولار من الاستثمار في هذه المجموعات الـ 26.

وفي إشارة إلى تاريخ اكتشاف النفط البالغ 115 عامًا في إيران، قال نائب وزير النفط: "لأول مرة في الحكومة الحالية، تم الاستخدام طريقة القياس المغنطيسي الجوي من أجل تحديد وتمييز الطبقات الرسوبية على يد الخبراء الإيرانيين والطيارين الإيرانيين، وهذا لم يحدث منذ الثورة؛ حيث الآن تم توطين هذه المعرفة وتوفير جميع الأدوات اللازمة داخل الدولة".

/انتهى/