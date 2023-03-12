إیران و البحرين تبحثان التعاون البرلماني في المنامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رضاخواه، التقى مساء اليوم السبت، برئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، على هامش انعقاد الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وذكرت الوكالة بأنه تم خلال اللقاء "بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية"، دون اضافة تفاصيل أكثر.

ويأتي اللقاء بين الجانبين، بعد اتفاق السعودية وإيران الجمعة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

ورحبت البحرين، في بيان للخارجية الجمعة، بالاتفاق، آملة أن "يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية".

وسبق أن أعادت الكويت والإمارات سفيرهما لإيران، في 2022، بعد سنوات من اتخاذ المنامة قرارا بسحبه وأبو ظبي بتخفيض التمثيل لقائم بالأعمال، غداة الموقف السعودي عام 2016.

وفي وقت سابق، السبت، انطلقت أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) والتي تستمر حتى الأربعاء، تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".

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