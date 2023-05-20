العجري: حضور الرئيس الأسد في قمة جدة يشكل فشلاً لتحالفات عزل ومعاقبة دول محور المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على تويتر تساءل عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبدالملك العجري، ‏عن إمكانية إسهام قمة جدة في تحول سياسات دول الإقليم من التصادم إلى التكامل ومن الطوائف إلى التنمية والمصالح.

واعتبر أن الاعتراف والتكامل ضرورة لتأسيس توازن إقليمي في المنطقة، مضيفا: أن تركيز الاهتمامات الإقليمية والسياسات الخارجية لدول الإقليم الفاعلة على التنمية يعني تراجعاً في تأثير الهويات الإيديولوجية ذات الطابع الطائفي والتدميري على السياسات الإقليمية.

كما لفت إلى ضرورة تشكيل تكتل إقليمي اقتصادي ومنطقة خالية من الصراعات تؤهل المنطقة للمساهمة في مساومات إعادة تشكيل النظام العالمي.

المصدر: المسيرة

/انتهى/