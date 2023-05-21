كاراكاس تعلن استعدادها للتعاون مع منظمة الوثائق الوطنية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة الفنزويلي "ارنستو ويلغاس بولجاك" و سفير جمهورية فنزويلا لدى "إيران سيلفا أبونتي" و الوفد المرافق له، التقوا اليوم الأحد 21/ مايو برئيس منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية علي رضا مختاربور وتباحثوا حول القاضايا الثقافية أثناء زيارة المكتبة الوطنية.

وشدد وزير الثقافة الفنزويلي وهو يعرب عن ارتياحه واستغرابه لزيارة المكتبة الوطنية،على أهمية دور مجموعات الوثائق والمكتبة الوطنية في البلدين وقال: تسعى الإمبريالية العالمية إلى تدمير الذاكرة التاريخية للأمم ولهذا السبب فإن مهمة تنظيم الوثائق والمكتبات الوطنية في كل بلد مهمة للغاية.

وأعلن المسؤول الفنزويلي، عن استعداد بلاده لإبرام مذكرة تعاون مع منظمة الوثائق الوطنية الإيرانية.

ولفت مختاربور في هذا الاجتماع الى السجل التاريخي وعمر الوثائق والمكتبة الوطنية و قال: "ان الشعبين لديهما ثقافة وحضارة غنية"و على الرغم من العلاقات الواسعة في مجالات الصناعة والتجارة ، إلا أن هناك طاقات كبيرة لتعاون البلدين في المجال الثقافي.

وأضاف: إن المنظمة الوثائق الوطنية الإيرانية على استعداد لإقامة تعاون مشترك مع دار المحفوظات والمكتبة الوطنية الفنزويلية من خلال إبرام مذكرة تعاون بشأن نقل الخبرات في مجال الوثائق والمكتبات.

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