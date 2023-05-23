كنعاني: كيف يتحدث من قام بتزويد صدام بالسلاح الكيمیاوي عن حقوق الانسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني": من المستبعد ألا يعرف وزير الخارجية الألماني عقلية الشعب الإيراني تجاه الغازات والاسلحة الكيماوية وعلاقتها بالحكومة الألمانية، مضيفا كيف يتحدث من زود نظام صدام بالاسلحة الكيماوية عن حقوق الانسان؟

العالم - ايران

وكتب ناصر كنعاني في تغريدة له عبر تويتر اليوم الثلاثاء: من المستحيل ألا يكون وزير الخارجية الألماني على علم بعقلية الشعب الإيراني تجاه الغازات والاسلحة الكيماوية وعلاقتها بالحكومة الألمانية.

وأضاف: كيف يسمح وزير الخارجية الالماني لنفسه ان يتحدث عن حقوق الإنسان للشعب الإيراني بينما ان الحكومة الالمانية هي المسؤولة عن تزويد نظام صدام البائد بالأسلحة الكيماوية مما تسببت في قتل وتسمم آلاف من المواطنين الإيرانيين؟

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