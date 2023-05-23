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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٥:٠٠ م

إيران والإمارات ستوقعان اتفاقية الإستثمار المشترك

إيران والإمارات ستوقعان اتفاقية الإستثمار المشترك

أعلن وزير الإقتصاد الإيراني، السيد احسان خاندوزي، ان الجمهورية الإسلامية والامارات ستوقعان اتفاقية في مجال الاستثمار المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف خاندوزي عن اتفاقية في مجال الاستثمار المشترك، ستوقع بين إيران و الإمارات في المستقبل القريب.

وقال وزير الإقتصاد الإيراني: "ان الإمارات المتحدة العربية هي إحدى الدول التي أحدثت أرضية مناسبة للمستثمرين الأجانب الحقيقيين والقانونيين، وفي هذا الإطار، قام وفد من الإمارات مؤخراً بزيارة طهران، كما التقيت أنا أيضا بوزير الاقتصاد الإماراتي".

وأضاف: "انه سيتم توقيع اتفاقية الاستثمار المشترك بين إيران والإمارات في الأسابيع المقبلة، حيث قدمت إيران مقترحات محددة لصناديق الاستثمار الإماراتية، وننتظر رأي الجانب الإماراتي".

/انتهى/

رمز الخبر 1933487

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