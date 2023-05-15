وزير الاقتصاد الإيراني يزور الحرم النبوی(ص) فی المدينة المنورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام احسان خاندوزي بزيارة المرقد الشريف النبوي(ص) على هامش زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، وقال حديت مصور على جانب الحرم الشريف: "تشرفت بزيارة مرقد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الإجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

وكان خاندوزي وصل يوم الخميس الماضي إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي كانت مقطوعة طوال السنوات السبع الماضية.

وينص الاتفاق بين البلدين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، في غضون 60 يوما، منذ الإعلان عنه في 10 مارس الماضي.

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